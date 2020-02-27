Лига Европы

Качели в матче Бенфика — Шахтер продолжаются.

Николай Матвиенко на 47-й минуте крайне неосторожно отдал поперечный пас на Андрея Пятова. Диего Соуза опередил вратаря в погоне за мячом и отдал назад на Рафу Силву, который отправил мяч в уже пустые ворота.

Но не успели болельщики Бенфики нарадоваться, а фанаты Шахтера – отойти от шока, как "горняки" сократили отставание в счете. После подачи Тайсона с углового Тарас Степаненко выиграл борьбу у Ферру и отправил мяч в ворота Влаходимоса – 3:2!

Счет по сумме двух матчей стал 4:4, но у Шахтера есть преимущество по выездным голам – 2:1.

За всеми событиями матча вы можете следить в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.