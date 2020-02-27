Лига Европы

"Горняки" продолжают пропускать в европейских турнирах.

Ответный матч против Бенфики стал 25-м кряду в еврокубках, в котором Шахтер неизменно пропускал хотя бы один гол. Матч закончился со счетом 3:3, и "горняки" вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

В последний раз Шахтер сумел оставить свои ворота на замке в феврале 2017 года, когда обыграл Сельту на выезде 1:0 в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьвка раунда 1/8 финала Лиги Европы состоится завтра, 28 февраля. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.