Лига Европы

"Красные дьяволы" отгрузили пять безответных мячей в ворота Брюгге (5:0) и вышли в следующий раунд турнира.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед принимал Брюгге. В первой встрече манкунианцам не удалось одержать победу, так что интрига перед отчетным поединком была открытой. Уле-Гуннар Сульшер не собирался задействовать экспериментальный состав, решив выпустить с первых минут основу. Ее целью был быстрый гол, что было заметно сразу же после стартового свистка. На первых минутах матча у хозяев было сразу три возможности забить, но они не были использованы. Удар Магуайра принял на себя Дели, пришедший на подстраховку Миньоле, а затем уже сам вратарь справился с опасными ударами Х. Маты и Фернандеша.

После агрессивного начала встречи хозяева немного успокоили игру, продолжив контролировать мяч, но у чужой штрафной площади действовали уже не так агрессивно. Вдобавок они едва не пропустили после ошибки Ромеро на выходе, но Ритс не смог этим воспользоваться, не попав по воротам. Манкунианцы ответили на это выстрелом Фернандеша, но он пришелся прямо в Миньоле. "Красные дьяволы" продолжали штурм чужой штрафной площади, что в результате дало свои плоды. В середине тайма Дели получил глупую красную карточку за игру рукой в штрафной площади, а Фернандеш уверенно реализовал пенальти – 1:0.

ою линию, оставаясь практическим всем составом на чужой половине поля. Джеймс мог быстро удвоить преимущество своей команды, но промахнулся из выгодной позиции. Впрочем, хозяева практически сразу же после этого таки забили во второй раз. Игало отличился впервые в футболке МЮ, отправив мяч в пустые ворота после скидки Х. Маты – 2:0. Немного позднее Одион едва не оформил дубль, оттерев Рикку от мяча и пробив в противоход Миньоле, но вратарь Брюгге успел "отстегнуть" руку и спас свою команду. А вот через пару минут он был снова не у дел – Мактоминей непринужденно уложил мяч в угол ворот после паса Фреда – 3:0. В оставшиеся до перерыва минуты Манчестер Юнайтед просто перекатывал мяч в свое удовольствие, так что болельщики больше не увидели забитых голов в первой половине встречи.

После возобновления игры она проходила по-прежнему сценарию. Хозяева много владели мячом, а Брюгге довольствовался редкими переходами на чужую половину поля. После перерыва в составе "красных дьяволов" появился Чонг, который тут же активно вступил в игру, но часто ошибался, портя атаки своей команды. Подопечные Сульшера могли забить относительно быстры гол благодаря заработанному опасному штрафному, но прямой удар Фернандеша получился крайне неудачным. Юнайтед проводил атаку за атакой, но хозяевам каждый раз не хватало малости для того, чтобы забить четвертый гол.

Игроки МЮ нередко пробивали по воротам с разных дистанций, однако мяч никак не достигал цели, то становясь легкой добычей для Миньоле, то проходя мимо створа. Подопечные Сульшера на некоторое время отдали инициативу сопернику, после чего с новыми силами пошли вперед. На 82-й минуте им все же удалось забить — Лингард вошел в штрафную и отпасовал под удар Фреду, а тому оставалось поразить пустые ворота — 4:0.

После этого манкунианцы продолжали оказывать серьезное давление на владения Миньоле и создали еще несколько опасных моментов, но реализовали их. Лингард пробил прямо в голкипера из выгодной позиции, а удару Чонга немного не хватило точности. Но хозяевам все же удалось забить еще раз. Уже в компенсированное время Чонг отдал пас под удар Фреду, а бразилец оформил дубль, мастерски отправив мяч в угол ворот — 5:0. Практически сразу же после этого прозвучал финальный свисток арбитра, который зафиксировал легкую победу Манчестер Юнайтед и выход команды в следующий раунд плей-офф.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 28 февраля. Начало – в 14:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед — Брюгге 5:0 (первый матч — 1:1)

Голы: Фернандеш, 27 (с пенальти), Игало, 34, Мактоминей, 41, Фред, 82, 90+3

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу — Мактоминей (Гринвуд, 72), Фред — Х. Мата, Фернандеш (Линагард, 65), Джеймс (Чонг, 46) — Игало

Брюгге: Миньоле — К. Мата (Митрович, 62), Мехеле, Дели, Рикка — Коссуну, Ванакен, Ритс (Де Кетеларе, 79) — Тау (Диатта, 61), Окереке, Де Кейпер

Удаление: Дели, 22 (игра рукой)