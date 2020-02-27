Завершился поединок 1/16 финала Лиги Европы.
Лудогорец - Интер, фото Интер
27 февраля 2020, 23:56
В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы Интер в родных стенах добыл волевую победу у Лудогорца. Первая встреча также завершилась победой итальянцев (2:0).
Напомним, матч на Сан Сиро проходил при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в Италии.
Интер — Лудогорец 2:1
Голы: Бираги, 32, Лукаку, 45+4 — Оливейра-Соуза, 26
Интер: Паделли — Дамброзио (Бастони, 76), Раноккья, Годин — Мозес, Барелла (Брозович, 46), Валеро, Эриксен, Бираги — Лукаку (Эспозито, 62), Санчес
Лудогорец: Илиев — Недялков, Терзиев, Григоре, Сисиньо — Баджи, Диаков, Марселиньо (Битон, 83) — Оливейра-Соуза, Кешеру (Шверчок, 64), Вандерсон (Чибота, 70)
Предупреждения: Дамброзио — Вандерсон