В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы Интер в родных стенах добыл волевую победу у Лудогорца. Первая встреча также завершилась победой итальянцев (2:0).

Напомним, матч на Сан Сиро проходил при пустых трибунах из-за вспышки коронавируса в Италии.

Интер — Лудогорец 2:1

Голы: Бираги, 32, Лукаку, 45+4 — Оливейра-Соуза, 26

Интер: Паделли — Дамброзио (Бастони, 76), Раноккья, Годин — Мозес, Барелла (Брозович, 46), Валеро, Эриксен, Бираги — Лукаку (Эспозито, 62), Санчес

Лудогорец: Илиев — Недялков, Терзиев, Григоре, Сисиньо — Баджи, Диаков, Марселиньо (Битон, 83) — Оливейра-Соуза, Кешеру (Шверчок, 64), Вандерсон (Чибота, 70)

Предупреждения: Дамброзио — Вандерсон