Лига Европы

Завершился ответный матч 1/16 Лиги Европы между Арсеналом и Олимпиакосом.

Подопечные Микеля Артеты вышли в оптимальном составе на поединок против греческого оппонента.

"Канониры" пропустили гол во втором тайме, что означало – будет дополнительное время.

В овертаймах команды обменялись голами, таким образом, по сумме двух встреч счет 2:2, однако Олимпиакос вышел в 1/8 за счет двух выездных голов.

Арсенал – Олимпиакос 1:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Обамеянг, 113 — Сиссе, 53, Эль-Араби, 120.

Арсенал: Лено – Бельерин (Уиллок, 84), Мустафи (Папастатопулос, 103), Давид Луис, Сака – Себальос (Торрейра, 72), Джака – Озил – Пепе, Ляказетт (Мартинелли, 106), Обамеянг

Олимпиакос: Жозе Са – Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас (Ловера, 114) – Бухалакис, Камара, Гильерме (Эль-Араби, 120) – Ранджелович (Масурас, 77), Эль-Араби, Вальбуэна (Гаспар, 86)

Предупреждения: … — Ба, Камара.

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