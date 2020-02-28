Завершился ответный матч 1/16 Лиги Европы между Арсеналом и Олимпиакосом.
Разочарование Ляказетта, twitter.com/Arsenal
28 февраля 2020, 00:41
Подопечные Микеля Артеты вышли в оптимальном составе на поединок против греческого оппонента.
"Канониры" пропустили гол во втором тайме, что означало – будет дополнительное время.
В овертаймах команды обменялись голами, таким образом, по сумме двух встреч счет 2:2, однако Олимпиакос вышел в 1/8 за счет двух выездных голов.
Арсенал – Олимпиакос 1:2 (первый матч – 1:0)
Голы: Обамеянг, 113 — Сиссе, 53, Эль-Араби, 120.
Арсенал: Лено – Бельерин (Уиллок, 84), Мустафи (Папастатопулос, 103), Давид Луис, Сака – Себальос (Торрейра, 72), Джака – Озил – Пепе, Ляказетт (Мартинелли, 106), Обамеянг
Олимпиакос: Жозе Са – Элабделлауи, Ба, Сиссе, Цимикас (Ловера, 114) – Бухалакис, Камара, Гильерме (Эль-Араби, 120) – Ранджелович (Масурас, 77), Эль-Араби, Вальбуэна (Гаспар, 86)
Предупреждения: … — Ба, Камара.
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