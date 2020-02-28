Лига Европы

Защитник "орлов" — о матче против Шахтера.

Защитник Бенфики Алехандро Гримальдо высказал свое мнение о поединке, в котором его команда сыграла вничью с Шахтером в Лиге Европы, вылетев по сумме двух матчей.

"Этот результат не повлияет на команду. Мы провели хороший поединок, нам удалось создать много положительных моментов. Это тяжело для нас, но Бенфика должна продолжать двигаться и думать о чемпионате и финале Кубка".

"Думаю, мы хорошо начали, контролировали игру, но в этом голевом параде мы пропустили три гола. Сложно согласиться с таким результатом, забив трижды", — сказал Гримальдо Maisfutebol.

Ранее свой комментарий после неудачного для своей команды поединка дал главный тренер "орлов" Бруну Лаже.