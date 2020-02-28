Лига Европы

Главный тренер Бенфики Бруну Лаже — о матче против Шахтера.

Ничья в матче с Бенфикой позволила Шахтеру выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

"До счета 3:1 мы играли так, как и планировали. Мы забивали голы, создавали моменты, особенно в первом тайме. Потом нужно было больше контролировать игру, но мы много ошибались в защите. Когда счет стал 3:1, мы немного расслабились и снова пропустили. Мы сами дали Шахтеру шанс и вылетели из турнира".

Кто был лучшим в Шахтере в матче с Бенфикой?

"Мы хотели добиться результата, но не сумели. При 3:2 мы перестали контролировать игру, слишком спешили, Шахтер чувствовал себя комфортно. Бенфика была способна на большее. Жаль, что этого не произошло", — приводит слова Бруну Лаже официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Бенфика – Шахтер.

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