Лига Европы

Шахтер удалось то, что не смогли сделать такие команды, как Барселона, Бавария, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Бенфика в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера пропустила три гола, сыграла вничью 3:3 и покинула турнир.

"Орлы" не пропускали так много голов в домашнем еврокубковом матче со 2 ноября 2010 года, когда обыграли Лион 4:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

С тех пор лиссабонцы играли в Лиге чемпионов против таких команд, как: Шальке, Трабзонспор, Твенте, Манчестер Юнайтед, Базель, Оцелул, Зенит, Челси, Барселона, Спартак, Селтик, Андерлехт, Олимпиакос, ПСЖ, Монако, Байер, Астана, Галатасарай, Атлетико, Бавария, Бешикташ, Динамо, Наполи, Боруссия Д, ЦСКА, Фенербахче, ПАОК, Аякс, АЕК, Лейпциг.

В Лиге Европы "орлы" не пропускали трижды от следующих команд: Штутгарт, ПСЖ, ПСВ, Брага, Байер, Бордо, Ньюкасл, Фенербахче, Челси, ПАОК, Тоттенхэм, АЗ, Ювентус, Галатасарай, Динамо Загреб, Айнтрахт Франкфурт.