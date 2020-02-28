Представляем вашему вниманию видеообзор поединка Лиги Европы.
ФК Шахтер
28 февраля 2020, 01:07
Шахтер в напряженном поединке в Лиссабоне сумел сыграть вничью с Бенфикой – 3:3 – и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. На данный момент известны 14 из 15 потенциальных соперников "горняков" на этой стадии. Еще один определится в противостоянии Айнтрахта с Зальцбургом (в первой игре немцы победили 4:1).
Бенфика — Шахтер 3:3 (первый матч – 1:2)
Голы: Пицци, 9, Диаш, 36, Силва, 47 — Диаш, 12 (авт.), Степаненко, 49, Алан Патрик, 71
Бенфика: Влаходимос — Т. Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо — Чикинью (Сеферович, 68), Вайгль, Таарабт, Силва — Пицци (Жота, 79), Соуза (Винисиус, 79).
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Маркос Антонио — Марлос (Тете, 62), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.
Предупреждения: Силва — Исмаили, Тайсон, Коноплянка.
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