Лига Европы

Вольфсбург ожидает в гости Шахтер в матче 1/8 Лиги Европы. Узнайте, где смотреть этот поединок в прямом эфире.

На Фольксваген-Арене "волки" примут "горняков" в первом матче 1/8 Лиги Европы.

Подопечные Луиша Каштру постараются добиться позитивного результата, чтобы в ответной игре в Харькове иметь хорошие шансы на выход в 1/4 финала.

Где смотреть матч Вольфсбург — Шахтер в прямом эфире? В Украине трансляцию будет вести канал Футбол 1. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в четверг, 12 марта.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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