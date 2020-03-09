Лига Европы

Нападающий "горняков" прокомментировал предстоящую дуэль с "волками" в Лиге Европы.

В четверг Шахтер сыграет в 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга на выезде. При этом "горняки" точно не смогут рассчитывать на травмированного Тараса Степаненко, а участие в игре защитника Сергея Кривцова под вопросом.

"Мы знаем, что ситуация очень тяжелая, потому что много игроков травмированы. Но мы должны сохранять позитивное настроение и сконцентрироваться на получении хорошего результата", — заявил Мораес в эфире Профутбол.

В прошлом сезоне путь Шахтера в Лиге Европы закончился на другой немецкой команде, Айнтрахте (2:2, 1:4).

"Немецкие команды очень агрессивны. Они играют интенсивно, хороши физически. Нам не будет просто", — добавил Мораес.

Матч Вольфсбург – Шахтер начнется 12 марта в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.