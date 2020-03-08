Украина

Украинского защитника заменили в заключительные минуты второго тайма.

В заключительном поединке первого этапа украинской Премьер-лиги Шахтер добыл волевую победу над Колосом (3:4), однако для "горняков" данная встреча не обошлась без потерь.

Как сообщил главный тренер Шахтера Луиш Каштру во время флеш-интервью, основной центральный защитник команды Сергей Кривцов вынуждено покинул поле на 74-й минуте из-за травмы, а вместо него вышел 21-летний Валерий Бондарь.

Таким образом, Кривцов рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга, который состоится 12 марта в Германии.

Помимо возможной потери Сергея Кривцова, "горнякам" точно не поможет ключевой опорный полузащитник Тарас Степаненко, получивший травму мениска.

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