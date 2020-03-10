Словенский рефери обслужит поединок Лиги Европы.
Дамир Скомина, getty images
10 марта 2020, 15:17
Официальный сайт УЕФА сообщает, что Дамир Скомина назначен главным арбитром на первый поединок 1/8 Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером.
Ему помогать будут словенские рефери Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертый арбитр — Нейт Кайтазович.
Видеопомощником судьи назначен итальянец Паоло Валери, ассистент видеопомощника — Маурицио Мариани.
Напомним, поединок состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. К слову, из-за эпидемии коронавируса матч состоится без зрителей.