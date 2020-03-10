Лига Европы

Словенский рефери обслужит поединок Лиги Европы.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что Дамир Скомина назначен главным арбитром на первый поединок 1/8 Лиги Европы между Вольфсбургом и Шахтером.

Ему помогать будут словенские рефери Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертый арбитр — Нейт Кайтазович.

Видеопомощником судьи назначен итальянец Паоло Валери, ассистент видеопомощника — Маурицио Мариани.

Напомним, поединок состоится в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. К слову, из-за эпидемии коронавируса матч состоится без зрителей.