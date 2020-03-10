Эпидемия добралась и до матчей с участием украинских клубов.
Фольсваген-Арена, Getty Images
10 марта 2020, 15:15
По информации Wolfsburger Nachrichten, первый поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург — Шахтер пройдет без зрителей.
Причиной тому стало распространение коронавируса на территории Германии.
Матч Вольфсбурга и Шахтера при пустых трибунах — согласованное дело между городскими властями и футбольным клубом, информирует источник.
Вскоре о данном решении будет объявлено официально.
Таким образом, уже известно о шести поединках 1/8 финала Лиги Европы (Копенгаген — Истанбул Башакшехир, Базель — Айнтрахт Ф, Севилья — Рома, Олимпиакос — Вулверхэмптон, Хетафе — Интер) и трех Лиги чемпионов (Барселона — Наполи, ПСЖ — Боруссия Д, Валенсия — Аталанта), которые пройдут без зрителей.
Встреча "волков" и "горняков" состоится в Вольфсбурге на Фольсваген-Арене в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.