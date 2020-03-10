Лига Европы

Эпидемия добралась и до матчей с участием украинских клубов.

По информации Wolfsburger Nachrichten, первый поединок 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург — Шахтер пройдет без зрителей.

Причиной тому стало распространение коронавируса на территории Германии.

Матч Вольфсбурга и Шахтера при пустых трибунах — согласованное дело между городскими властями и футбольным клубом, информирует источник.

Вскоре о данном решении будет объявлено официально.

Таким образом, уже известно о шести поединках 1/8 финала Лиги Европы (Копенгаген — Истанбул Башакшехир, Базель — Айнтрахт Ф, Севилья — Рома, Олимпиакос — Вулверхэмптон, Хетафе — Интер) и трех Лиги чемпионов (Барселона — Наполи, ПСЖ — Боруссия Д, Валенсия — Аталанта), которые пройдут без зрителей.

Встреча "волков" и "горняков" состоится в Вольфсбурге на Фольсваген-Арене в четверг, 12 марта, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.