Лига Европы

Football.ua представляет анонсы поединков очередного раунда плей-офф второго по значимости европейского кубка.

Участники Лиги Европы продолжают борьбу за трофей в раунде 1/8 финала. Проведение этого турнира, как и всех остальных в Европе на данный момент, усложняется эпидемией коронавируса, из-за чего большинство поединков пройдет при пустых трибунах. Из-за ограничения передвижения между Испанией и Италией УЕФА также был вынужден перенести на неопределенный срок матчи Севилья – Рома и Интер – Хетафе. Однако проведение самого турнира УЕФА пока не планирует приостанавливать.

ЛАСК – Манчестер Юнайтед

Четверг, 12 марта, 19:55. Линц, Линцер. Арбитр – Артур Диаш (Португалия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

ЛАСК продолжает самую успешную еврокубковую кампанию в своей истории. Австрийский клуб успешно прошел групповой этап и справился с нидерландским АЗ в минувшем раунде, но теперь ему предстоит встретиться с соперником иного уровня. Манчестер Юнайтед является лишь одним из двух клубов в текущем розыгрыше, наряду с Севильей, который выигрывал Лигу Европы, и сделает все возможное, чтобы повторить этот успех и скрасить неоднозначный сезон.

Подопечные Оле Гуннара Солскьяера являются безоговорочными фаворитами этого противостояния, хоть могут и отложить вопрос с решением выхода в следующий раунд до ответного матча. Именно так "красные дьяволы" и поступили в противостоянии с Брюгге, когда сыграли в Бельгии вничью 1:1, но дома разгромно победили – 5:0.

В этой встрече ЛАСК впервые в истории сыграет против английского клуба.

Ориентировочные составы:

ЛАСК: Шлагер – Траунер, Рамзебнер, Востри – Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер – Фризер, Гойгингер – Рагуз.

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу – Фред, Матич, Мактоминей – Фернандеш – Мартиаль, Игало.

Не сыграют: Потцманн, Балич, Визингер, Филипович – Погба, Рашфорд, Грант.

прогноз 1:2

Айнтрахт – Базель

Четверг, 12 марта, 19:55. Франкфурт, Франкфурт Штадион. Арбитр – Андреас Экберг (Швеция) Трансляция в записи на телеканале Футбол 2.

Айнтрахт и Базель уверенно прошли минувшую стадию, одолев соответственно Зальцбург и АПОЭЛ. В прошлом розыгрыше Лиги Европы обе команды пробились в четвертьфинал, но в этом сезоне кому-то из них придется завершить борьбу раньше. Победителя дуэли команды и должны выявить в первом в истории еврокубковом противостоянии.

Базель ранее четырежды встречался с немецкими командами в плей-офф европейских турниров и непременно проигрывал. "Красно-синие" попытаются прервать эту негативную серию, но сделать это им будет очень непросто. Добавляет швейцарскому клубу проблем и тот факт, что они не смогут провести ответную встречу на домашней арене. УЕФА на данный момент пытается найти возможное решение проблемы и может перенести поединок на нейтральное поле.

Ориентировочные составы:

Айнтрахт: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтеррегер, Ндика – Ильзанкер – Камада, Соу, Роде, Костич – Силва.

Базель: Омлин – Видмер, Кемерт, Альдерете, Риверос – Фрай, Джака – Штокер, Кампо, Петретта – Кабрал.

Не сыграют: Буа, Дзуффи, ван Вольфсвинкель, Кузманович, ван дер Верфф (все – Базель).

Под вопросом: Русс, Торро, Дост (все – Айнтрахт).

прогноз 1:1

Истанбул Башакшехир – Копенгаген

Четверг, 12 марта, 19:55. Стамбул, Башакшехир Фатих Терим. Арбитр – Уильям Коллум (Шотландия).

Соперник киевского Динамо на групповой стадии продолжает свой путь в Лиге Европы и на этот раз встретится с турецким Башакшехиром. В 1/16 финала Копенгаген довольно неожиданно прошел Селтик, одержав на выезде победу со счетом 3:1 после домашней ничьей. Башакшехир же вышел победителем из непростой дуэли с лиссабонским Спортингом, одержав победу в дополнительное время, после того как оба матча между ними завершились со счетом 3:1.

Именно турецкий клуб выглядит фаворитом этого противостояния, выиграв четыре последних поединка во всех турнирах. Более того, "сине-оранжевые" не проигрывали дома с ноября прошлого года, когда уступили Роме на групповой стадии. Первая встреча может во многом определить исход этой дуэли.

Ориентировочные составы:

Истанбул Башакшехир: Гюнок – Кайсара, Епуряну, Шкртел, Клиши – Кавечи, Окечукву, Алексич – Виска, Кривелли, Элиа.

Копенгаген: Джонссон – Варела, Сигурдссон, Нельссон, Бенгтссон – Йенсен, Стаге, Зека, Фишер – Ндойе, Сантос.

Не сыграют: Гульбрадсен – Боилесен, Винд.

Под вопросом: Мудражия (Копенгаген).

прогноз 3:1

Олимпиакос – Вулверхэмптон

Четверг, 12 марта, 22:00. Пирей, Георгиос Караискакис. Арбитр – Клеман Тюрпен (Франция).

Матч между Олимпиакосом и Вулверхэмптоном также не обошла стороной проблема с эпидемией коронавируса. Недавно стало известно, что у президента греческого клуба Евангелоса Маринакиса был обнаружен вирус, из-за чего в Англии даже перенесли матч Арсенала, который встречался с "красно-белыми" на предыдущей стадии. Накануне встречи с еще одним английским клубом все футболисты и персонал Олимпиакоса прошли тест, чтобы убедиться в том, что они здоровы.

"Волки" пробились в 1/8 финала, уверенно пройдя Эспаньол, и выглядят фаворитом в этой паре, однако никто не гарантирует им успешного результата, ведь Олимпиакос уже доказал, что может преподносить сюрпризы.

Ориентировочные составы:

Олимпиакос: Са – Элабделлауи, Семеду, Ба, Цимикас – Фортунис, Гильерме, Камара – Масурас, Эль-Араби, Вальбуэна.

Вулверхэмптон: Патрисиу – Боли, Коади, Саисс – Доэрти, Моутиньо, Невеш, Винагре – Траоре, Хименес, Жота.

Не сыграют: Судани – Хонни.

прогноз 1:1

Рейнджерс – Байер

Четверг, 12 марта, 22:00. Глазго, Айброкс. Арбитр – Шимон Марциняк (Польша). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Рейнджерс немного сбавил обороты на внутренней арене, заставив главного тренера Стивена Джеррарда выступить с речью о том, что он не знает, сможет ли добиться с клубом прогресса, но "светло-синие" продолжают свою кампанию в Лиге Европы и ожидают очередной серьезной проверки. Шотландский клуб в обоих матчах одолел Брагу, но в 1/8 финала его ждет крайне непростой соперник в лице Байера, который на предыдущей стадии также прошел португальский клуб.

Рейнджерс и Байер уже встречались между собой в 1/16 финала Кубка УЕФА-1998/99. Шотландский клуб тогда победил на выезде со счетом 2:1, а дома сыграл вничью 1:1 и прошел в следующий раунд. Однако с тех пор расклад в этой дуэли изменился, и именно "фармацевты" выглядят фаворитами.

Ориентировочные составы:

Рейнджерс: Макгрегор – Таверньер, Голдсон, Эдмундсон, Баришич – Джек, Дэвис, Арфилд – Хаджи, Морелос, Кент.

Байер: Градецки – Л. Бендер, Та, Тапсоба, Синкгравен – Арангис, Демирбай – Хаверц, Паулиньо, Диаби – Аларио.

Не сыграют: Хеландер – С. Бендер.

Под вопросом: Таверньер, Джек, Дефо – Амири.

прогноз 2:1

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