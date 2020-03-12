Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 1/8 финала Лиги Европы.

Шахтер в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы сыграет с Bольфсбургом за закрытыми дверями.

Bольфсбург — Шахтер

Четверг, 12 марта. Фольксваген Арена, Bольфсбург. Главный арбитр — Дамир Скомина. Прямая трансляция — Футбол 1.



Вольфсбург на предыдущей стадии турнира прошел обидчика Динамо — Мальме. Теперь немецкую команду ждет более серьезное испытание. Гласнер отмечал на пресс-конференции, что Шахтер — соперник высокого уровня, который на постоянной основе играет в Лиге чемпионов, а потому "волки" будут аккуратны.

Два последних поединка Бундеслиги команда Гласнера свела к ничейному результату. И если равенством в игре против Лейпцига можно гордиться, то вот потеря очков в поединке с Унионом вызывает вопросы. Вольфсбург — команда, которая не стесняется играть с насыщенным центром поля полузащитникам-разрушителями. К тому же, немцы не так уж много забивают и довольно часто играют длинным мячами. Тут отдельно стоит отметить почти двухметрового Вегхорста, который "попьет кровь" защитникам Шахтера.

Шахтер подходит к поединку с отличным гандикапом в чемпионате Украины и в хорошем настроении, однако у "горняков" есть очевидная проблема — травма Тараса Степаненко. Не хочется делать из этого трагедию или невосполнимую утрату, но Степаненко был важнейшим звеном дончан в центре поля, а потому без него будет куда сложнее.

Кто же займет его место? Майкон. Однако бразилец не обладает такими бойцовскими качествами, что может сказаться во встрече с мощным и сильным физически соперником. Однако есть и ощутимые плюсы на стороне Шахтера — еврокубковый опыт, например.

Также нужно понимать, что "волков" в этом сезоне уже тестировала Александрия. Говорить, что подопечные Гласнера на две головы сильнее не приходится, а потому не стоит возносить немецкую слишком высоко. К тому же, матч пройдет без зрителей. Вольфсбургу может не хватить поддержки родных трибун, а вот Шахтеру не привыкать играть в таких условиях.

Под вопросом: Гилавоги, Мбабу — Коваленко

Не сыграют: Bиллиам, Камачо — Степаненко, Малышев, Соломон, Пихаленок

Тренеры говорят:

Оливер Гласнер, главный тренер Bольфсбурга:

"У них большой опыт, что они доказали в выездном матче с Бенфикой, когда Шахтер смог переломить ход неудачно складывающегося матча. Завтра нам предстоит выполнить действительно сложную задачу. Впрочем, сейчас мы находимся в хорошей форме и показываем отличную игру как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. Мы хотим сделать хороший задел дома перед поездкой в Украину".

Луиш Каштру, главный тренер Шахтера:

"Все, кто прилетел с нами, абсолютно готовы. Выберем наилучший вариант состава из возможных. Предстоит очень сложная борьба. Вольфсбург выступает в Бундеслиге, одной из топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, завтра нужно быть на высоком уровне. Мы отдаем себе отчет в том, что раунды плей-офф состоят из двух матчей и завтра еще ничего не решится, ведь это только первая часть".

прогноз 1:1

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