Лига Европы

Поединок Лиги Европы против ЛАСКа проходит при пустых трибунах из-за коронавируса.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы австрийский ЛАСК принимает на своем поле Манчестер Юнайтед.

Данный поединок проходит при пустых трибунах из-за распространяющейся в Европе эпидемии коронавируса.

Как сообщает BT Sport, для "красных дьяволов" матч против ЛАСКа войдет в историю, поскольку до этого они никогда не играли на закрытом стадионе в официальных соревнованиях.

Отметим, что следить за событиями встречи ЛАСК — Манчестер Юнайтед вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua

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