Поединок в Турции завершился минимальном победой Истанбула Башакшехира.
Истанбул - Копенгаген, Фото: Истанбул Башакшехир
12 марта 2020, 21:51
В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Истанбул принимал на своем поле Копенгаген.
На протяжении всего матча сохранялись нули на табло, и, казалось бы, дело близится к ничьей.
Все изменилось на 88-й минуте, когда арбитр назначил одиннадцатиметровый, а Вишча успешно его реализовал и принес домашнюю победу своей команде.
Истанбул Башакшехир - Копенгаген 1:0
Гол: Вишча (пен.), 88
Истанбул Башакшехир: Гюнок — Кайсара, Шкртел, Епуряну, Клиши — Алексич, Текдемир (Гульбрадсен, 85), Кахведжи — Вишча (Окечукву, 90), Ба, Кривелли (Робиньо, 74)
Копенгаген: Юнссон — Варела, Нельссон, Бьелланд, Бенгтссон — Зека, Стаге, Бьель (Бартолец, 89) — Дарамю (Кауфманн, 62), Сантос (Фишер, 82), Фальк
Предупреждения: Кахведжи, Кривелли, Окечукву - Сантос