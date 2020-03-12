Лига Европы

Поединок в Турции завершился минимальном победой Истанбула Башакшехира.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Истанбул принимал на своем поле Копенгаген.

На протяжении всего матча сохранялись нули на табло, и, казалось бы, дело близится к ничьей.

Все изменилось на 88-й минуте, когда арбитр назначил одиннадцатиметровый, а Вишча успешно его реализовал и принес домашнюю победу своей команде.

Истанбул Башакшехир - Копенгаген 1:0

Гол: Вишча (пен.), 88

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Кайсара, Шкртел, Епуряну, Клиши — Алексич, Текдемир (Гульбрадсен, 85), Кахведжи — Вишча (Окечукву, 90), Ба, Кривелли (Робиньо, 74)

Копенгаген: Юнссон — Варела, Нельссон, Бьелланд, Бенгтссон — Зека, Стаге, Бьель (Бартолец, 89) — Дарамю (Кауфманн, 62), Сантос (Фишер, 82), Фальк

Предупреждения: Кахведжи, Кривелли, Окечукву - Сантос