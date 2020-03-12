Швейцарская команда отправила три безответных гола в ворота соперника (3:0).
Айнтрахт - Базель, getty images
12 марта 2020, 21:48
Базель в рамках поединка 1/8 финала Лиги Европы пожаловал в гости к франкфуртскому Айнтрахту.
Счет в поединке открыл Кампо в середине первой половины игры. Гости долго удерживали минимальное преимущество, которое смогли развить ближе к концу матча.
Сперва, Буа сделал счет 2:0 на 73-й минуте, вскоре полузащитник ассистировал Фраю, которые оформил разгром немцев.
Айнтрахт Ф — Базель 0:3
Голы: Кампо, 27, Буа, 73, Фрай, 85
Айнтрахт Ф: Трапп — Абрахам, Хасебе (Ильзанкер, 73), Хинтереггер — Туре, Соу (Пасиенсия, 46), Роде, Ндика — Камада (Гачинович, 78) — Костич, Силва
Базель: Омлин — Bидмер, Кюмарт, Альдерете, Риверос — Джака, Фрай — Штокер (Жегрова, 90+2), Кампо (ван дер Bерфф, 78), Петретта (Буа, 68) — Артур
Предупреждения: Соу — Кампо, Кюмарт, Альдерете