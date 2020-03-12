Несмотря на незабитый Виктором Коваленко пенальти в первом тайме, дончане сумели дожать своего соперника в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы (2:1)
Вольфсбург — Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
12 марта 2020, 23:56
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Вольфсбург — Шахтер 1:2
Голы: Брукс, 48 — Мораес, 16, Маркос Антонио, 72
Вольфсбург: Кастельс — Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио — Арнольд, Шлагер (Жоао Виктор, 74), Герхардт — Мехмеди (Гинчек, 81), Вегхорст, Брекало.
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава, 67) — Алан Патрик, Маркос Антонио — Тете, Коваленко (Майкон, 65), Тайсон (Коноплянка, 88) — Мораес.
Предупреждения: Вегхорст, Штеффен, Брукс.