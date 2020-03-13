Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер гостил у Bольфсбурга в первом матче 1/8 финала Лиги Европы и добился победы с минимальным преимуществом в счете.

"Горняки" довольно быстро вышли вперед, а вскоре могли увеличить преимущество, но Bиктор Коваленко не забил пенальти.

Тем же ответили и хозяева — Bегхорст поскользнулся и пробил мимо ворот.

Брукс восстановил паритет уже в начале второй половины игры, но подопечные Луиша Каштру все-таки добились своего благодаря голу Маркоса Антонио.

Вольфсбург — Шахтер 1:2

Голы: Брукс, 48 — Мораес, 16, Маркос Антонио, 72

Вольфсбург: Кастельс — Штеффен, Кнохе, Брукс, Отавио — Арнольд, Шлагер (Жоао Виктор, 74), Герхардт — Мехмеди (Гинчек, 81), Вегхорст, Брекало.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили (Хочолава, 67) — Алан Патрик, Маркос Антонио — Тете, Коваленко (Майкон, 65), Тайсон (Коноплянка, 88) — Мораес.

Предупреждения: Вегхорст, Штеффен, Брукс.

На 22-й минуте Виктор Коваленко (Шахтер) не забил пенальти (вратарь).

На 45+2-й минуте Воут Вегхорст (Вольфсбург) не забил пенальти (промах).