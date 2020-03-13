Лига Европы

Представляем вашему видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы Рейнджерс принимали Байер, однако добыть положительный результат у подопечных Стивена Джеррарда не получилось.

Несмотря на то, что во втором тайме клуб из Глазго выглядел гораздо лучше, чем в первой половине, Байеру удалось выйти из данного противостояния победителем (1:3).

Смотрите видео голов и обзор матча Рейнджерс — Байер:

Рейнджерс — Байер 1:3

Голы: Эдмундсон, 75 — Хавертц (пен.), 37, Арангис, 67, Бейли, 88

Рейнджерс: Макгрегор — Тавернье (Полстер, 85), Эдмундсон, Голдсон, Баришич - Камара (Хаджи, 68), Арфилд, Дэвис - Арибо (Камбери, 53), Морелос, Кент

Байер: Градецки — Та, Тапсоба (Паулиньо, 68), Драгович - Вайзер, Арангис, Хавертц, Демирбай (Баумгартлингер, 82), Венделл - Бельараби (Бэйли, 62), Диаби

Предупреждения: Камара, Арфилд, Кент - Демирбай, Венделл, Вайзер, Диаби