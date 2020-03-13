Лига Европы

Football.ua оценивает действия футболистов Шахтера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

Израсходованные на выездное противостояние с португальской Бенфикой эмоции создали своего рода вакуум между двумя еврокубковыми поединками действующего чемпиона Украины. О Вольфсбурге мы могли сложить впечатление по осенним играм прошлого года коллектива Гласнера против Александрии, но в нынешних реалиях от тех самых "волков" мало что осталось. С другой стороны, "горняки" являются опытным еврокубковым бойцом, что и сумели продемонстрировать в тот момент, когда появился малейший намек привезти в Украину добытый в Германии успех.

Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на стадионе "Фольксваген-Арена" (по 10-балльной шкале).

Шахтер

Андрей Пятов — 6,5. На счет голкипера Шахтера была записана результативная ошибка при пропущенном дончанами мяче. Хотя даже не сразу можно понять, за какой именно из двух эпизодов в неуверенной игрой на перехвате подачи с фланга ему необходимо высказывать претензии. Есть смысл больше склоняться именно к подаче Арнольда со штрафного, которая и привела к роковому угловому. В остальном же, Пятов в этот вечер — это Пятов, в действиях которого не прослеживалось нервозности, а остальные показатели были на привычном уровне.

Додо — 6,5. Наиболее заметным правый защитник Шахтера был в момент с попаданием мяча в руку Арнольду во время навеса с правого фланга. По большому счету, это была классическая атака от дончан с задействование Мораеса в центральной зоне. Отметим, что мы не видели привычного продвижения фланговых защитников вплотную к лицевой, что говорит лишь о том, что Каштру предпочел игре на открытом фронте более оборонительную модель с отсутствием глубоких разрывов. Оба крайних оборонца Шахтера при такой схеме находились в четко установленных тренером границах, но со своей задачей справились прекрасно.

Сергей Кривцов — 6,0. Помогать Матвиенко бороться со спадом формы приходится в данный период сезона именно Сергею. Матч против Вольфсбурга был редким случаем, когда на центр обороны Шахтера не было оказано должного уровня давления. Да, немецкая команда в антропометрических данных на голову выше украинского соперника в буквальном смісле, однако по ходу матча это сказалось лишь в моменте с голом Брукса. Хотя потери позиций были, и этого точно нельзя скрывать.

Николай Матвиенко — 5,0. "Выездная" Бенфика все еще дает о себе знать. Тот матч сильно попортил настроение Николая, от чего сейчас его игра переживает подъем после затяжного спада. Уверенность в своих силах покинула центрального защитника Шахтера, так что тактическое изменение схемы от Каштру во время замены Исмаили можно было расценивать как возможность для Матвиенко немного порассекать воздух на уже подзабытом левом фланге обороны. Курсы психологической реабилитации, если хотите. Но к ответной игре их уже необходимо будет завершить.

Исмаили — 6,5. За почти двадцать минут до конца основного времени Исмаили пришлось менять из-за полученного бразильцем предупреждения. За время, которое игроку удалось провести на поле, Исма, на пару с Тайсоном, знатно потрепал нервы правому флангу обороны "волков" своими скоростными рейдами. Да и первый гол Шахтера пришел именно в результате подачи левого защитника, которую и Коваленко мог бы замкнуть, если бы не Брукс.

Маркос Антонио — 7,5. Чуть менее, чем полгода назад, пара центральных полузащитников Герхардт – Арнольд сумела подчистую снести треугольник Александрии в центре поля во время аналогичного противостояния на поле немецкой стороны. Когда появилась официальная информация о травме Тараса Степаненко, то первой мысль была связана именно с риском для Шахтера потерять важнейшую зону в своей атаке. Но нет! Антонио вышел с первых минут и показал отточенное во время зимних сборов взаимодействие с партнерами по команде оставив за собой звание лучшего игрока первого матча. И пускай дончанам было затруднительно выигрывать воздух в опорной зоне, но и "волкам" необходимо было сначала забрать мяч в основании "веера" комбинаций соперников.

Алан Патрик — 6,5. В паре с Маркосом выступал Алан Патрик, которому приходилось разрываться между работой в атаке и обороне ввиду не самой удачной игры Коваленко. Большим откровением стала стабильность бразильца и в настолько непростых условиях, да еще и против серьезного центра поля у соперников с точки зрения действий в отборе. Приятным бонусом стал результат работы Патрика на тренировках для более качественного исполнения штрафных, после одного из которых свой гол провел Маркос Антонио. К слову, этот штрафной Алан сам и заработал для своей команды.

Тете — 5,5. Феерии образца игры на "Этихад Стэдиум", когда все камеры в первом тайме были направлены только на бразильца "горняков", у Тете устроить не получилось. Фланг был задействован преимущественно для движения Додо, так что полузащитнику пришлось уходить в центральную зону. Благо, там достаточно пространства оставлял своими действиями Коваленко. Пару попыток дриблинга, несколько подач и стремлений завершить атаки ударом. Рисунок игры от Каштру просто не смещал акценты на заменившего Марлоса футболиста.

Виктор Коваленко — 4,5. Не столько случайная ошибка Матвиенко в эпизоде с пенальти, сколько не реализованный украинским полузащитником одиннадцатиметровый удар создал для Шахтера проблемы в этой встрече. Реальный шанс снять все вопросы о победителе даже двухматчевого противостояния в целом, не говоря уже о первой дуэли, был упущен из-за "дешевой" попытки поймать голкипера на взгляде и ударе в противоположных направлениях. И ладно бы на этом проблемы Виктора в этой встрече были исчерпаны, так нет — к наименьшему проценту времени с мячом в ногах, среди почти всех игроков стартового состава Шахтера (кроме Мораеса), прибавился худший показатель точности передач из числа полевых игроков своей команды. Для игрока в роли связующего звена при выходе в атаку такое просто непозволительно. Еще и удар головой от Брукса в эпизоде с пропущенным мячом стоит вспомнить.

Тайсон — 6,5. Седьмой номер "горняков" в очередной раз сумел забыть о делах вне футбольного поля, принеся своей текущей команде максимальную выгоду за время своего пребывания на футбольном поле. Никто и не пытается оспорить тот факт, что Тайсон по-прежнему остается движущей силой атак Шахтера в те моменты, когда общекомандный тонус начинает давать слабину. Так и было в этом матче: только завязли в мелком пасе — сразу же рывок от Тайсона через добрую половину поля. И далеко не всегда Штеффен и Герхардт успевали его встречать.

Жуниор Мораес — 7,0. И это был очередной качественный матч без мяча в ногах от нападающего Шахтера. При этом, Мораесу наконец-то удалось забить в действительно важном противостоянии. Рабочий гол, головой, из зоны габаритных центральных защитников, пусть и при должном уровне сопутствующего везения. И вновь необходимо отдать должное Каштру — дончане против Вольфсбурга не играли забросами в надежде на удачное первое касание от Жуниора, что уже неоднократно по ходу сезона загоняло форварда в тупик на фоне не самых удачных для такого рода борьбы физических действий.

Майкон — 5,5. Бразильца можно было ожидать с первых минут отчетной встрече, но глядя на такого Антонио есть ли смысл высказывать Каштру претензии относительного его выбора? В перспективе, тройка Майкон – Степаненко – Маркос могут стать аналогом взаимодействия между Хюбшманом, Фернандиньо и Жадсоном. Однако до этого момента еще предстоит пройти большой путь. Пока что, выход Майкона был призван просто заменить Коваленко.

Давид Хочолава — 5,5. Забавно, но в планы Каштру на конец поединка внесли коррективы игроки его собственной команды. Грузинский центральный защитник вышел для поддержки способности Шахтера навязать борьбу в воздухе при ничейном счете на табло, однако практически сразу после выхода Хочолавы свой гол провел Маркос Антонио. Это дало время Давиду войти в ход поединка в размеренном ключе, что пригодилось в заключительные минуты матча.

Евгений Коноплянка вышел на футбольное поле вместо Тайсона лишь под занавес поединка и даже толком не сумел прочувствовать мяч — Шахтер опустился в оборону защищать добытый результат.