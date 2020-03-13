Также в символической сборной оказалось четыре игрока Базеля.
ЛАСК - МЮ, Getty Images
13 марта 2020, 16:12
Состоялись шесть из восьми первых поединков 1/8 финала Лиги Европы. Не состоялись лишь поединки Севилья — Рома и Интер — Хетафе из-за коронавируса.
По итогам сыгранных матчей УЕФА составил список лучших игроков недели. В символической сборной оказались футболисты трех клубов: Манчестер Юнайтед (6), Базель (4) и Байер (1).
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