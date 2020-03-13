Лига Европы

Также в символической сборной оказалось четыре игрока Базеля.

Состоялись шесть из восьми первых поединков 1/8 финала Лиги Европы. Не состоялись лишь поединки Севилья — Рома и Интер — Хетафе из-за коронавируса.

По итогам сыгранных матчей УЕФА составил список лучших игроков недели. В символической сборной оказались футболисты трех клубов: Манчестер Юнайтед (6), Базель (4) и Байер (1).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.