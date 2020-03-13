Лига Европы

Поединок Лиги Европы все еще находится под вопросом.

Спортивный директор Севильи Мончи заявил, что все еще нет единого решения касательно того, когда его команда проведет поединок Лиги Европы против Ромы.

"Я не уверен, что решение может быть найдено быстро. Игра на нейтральном поле — одна из нескольких идей, рассматриваемых УЕФА, но я не думаю, что легко найти страну, желающую нас приветствовать".

"Все постоянно меняется, то, что хорошо сегодня, может быть плохо завтра. Проблема серьезна, и общая ситуация очень изменчива".

"Если в какой-либо момент сезона УЕФА считает, что по какой-либо причине место может не подходить для организации матча, он может проконсультироваться с федерацией и соответствующим клубом и попросить их предложить альтернативное место в соответствии с с требованиями УЕФА", — сказал спортивный директор La Gazzetta.

Ранее сообщалось, что УЕФА хочет предложить командам провести один поединок во Франции.