Лига Европы

Участник 1/4 финала Лиги Европы может определиться по итогам одной встречи на нейтральной территории.

В связи с тем, что Рома не поехала на первый матч 1/8 финала Лиги Европы в Севилью, и тем, что ответный матч также не сможет пройти в следующий четверг, УЕФА предложил определить четвертьфиналиста по итогам одного матча — сообщает Mundo Deportivo.

В качестве возможного варианта Европейский футбольный союз предлагает территорию Франции, однако и Севилье, и Роме такой вариант не нравится.

Согласно правилам УЕФА, в подобных ситуациях клубам дается время на то, чтобы предложить свой вариант. Если же он не будет представлен или не удовлетворит футбольных чиновников, они обяжут Севилью и Рому принять выбор Европейского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что УЕФА предлагал Роме сняться с турнира.

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