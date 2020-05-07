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Football.ua вспоминает поединок, который подарил "горнякам" путевку в финал евротурнира и одну из самых памятных фраз в истории украинского футбола.

7 мая 2009 года. В ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА сезона-2008/09 в Донецке встретились два сильнейших клуба Украины, донецкий Шахтер и киевское Динамо, чтобы выяснить, кто из них сыграет в финале евротурнира.

Первый матч в Киеве завершился вничью 1:1. На гол Артема Милевского (также это взятие ворот считают как автогол Дмитрия Чигринского) в первом тайме после перерыва ответил Фернандиньо.

Через неделю команды встретились в Донецке на стадионе Олимпийский в присутствии 24 тысяч болельщиков.

Счет на 17-й минуте открыл бразилец Жадсон. Сразу после перерыва, на 47-й минуте, сравнял счет в игре в противостоянии и в целом форвард Динамо Исмаэль Бангура. Когда матч уже приближался к концовке и дополнительному времени, Илсиньо совершил сольный проход, решивший судьбу путевки в финал. На 89-й минуте бразилец получил диагональ на правом фланге, ворвался в штрафную, убрал на замахе Айилу Юссуфа и точно пробил в дальний угол.

Полная запись матча Шахтер — Динамо полуфинала Кубка УЕФА:

Шахтер вышел в финал Кубка УЕФА, который впоследствии выиграл у Вердера, а после матча Жадсон произнес в телекамеру фразу, которой суждено было стать легендарной.

“Где Динамо, где?” — прокричал в объектив камеры бразильский полузащитник Горняков.

Жадсон тогда еще не догадывался, что его слова станут одним из главных мемов в истории украинского футбола. Для донецкого Шахтера и его болельщиков нет лучшей фразы, чтобы уколоть своего самого заклятого соперника.

Спустя 10 лет Жадсон в комментарии программе Профутбол рассказал, как родилась фраза “Где Динамо, где?”.

"Это была шутка, — ответил Жадсон. — Это было после полуфинального матча, когда мы добились победы и вышли в финал. Это была важная встреча. Я так пошутил, поскольку тогда Динамо лидировало в чемпионате. Это было больше, чтобы поприкалываться над ними".

Культовую фразу бразильского легионера Шахтера впоследствии стал использовать и сам клуб. Год назад, в честь 10-летия победы Шахтера в Кубке УЕФА-2009, Горняки запустили флешмоб для болельщиков и выставили в продажу футболки с этой фразой.

Флешмоб запустили при участии самого героя. Жадсон, который на тот момент уже покинул Украину и выступал в Бразилии, записал видео, в котором еще раз повторил легендарную фразу.

💥 «Где «Динамо», где?» day! ⚒ К 10-летию победы «Шахтера» над «Динамо» в полуфинале Кубка УЕФА объявляем конкурс для болельщиков «горняков». pic.twitter.com/cMeAQMWfHA — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 7, 2019

Болельщикам Шахтера следовало записать видео с фразой и опубликовать его в Instagram c хештегом #ГдеДинамоГде. Десять счастливчиков из тех, кто это сделал, получили год назад карточки с автографом Жадсона, подписанные им в Бразилии.

Сегодня мы узнаем, придумает ли Шахтер какой-либо флешмоб или конкурс в честь 11-летия победы над Динамо в Кубке УЕФА.

Также год назад Шахтер в троллинге киевского клуба пошел еще дальше и выпустил футболки с изображением Жадсона и фразой “Где Динамо, где?”, продавая их в официальном онлайн-магазине по 299 гривен. Правда, спустя день страница с футболками исчезла из магазина Горняков, а клуб ограничился неофициальным ответом, мол, футболки исчезли из продажи, потому что закончились.

Успехи первой команды Динамо в противостоянии с Шахтером не позволяют очень часто достойно отвечать на обидное “где?”, поэтому после уколов от Горняков годичной давности за первый состав пришлось “вписываться” молодежи. Команда Динамо U-19, выиграв у Шахтера чемпионат Украины, ответила видео с фразой “Где Шахтер, где?”

И в завершение небольшая курьезная история, связанная с легендарной фразой Жадсона. В одном из выпусков программы Трендец троллил Динамо игрок академии Шахтера Дилан Вуанту.

Год назад парень... перебрался в академию Динамо.

"Динамо раньше всегда было моим соперником. Но этот клуб поверил в меня, и я очень доволен, что здесь нахожусь, это моя новая семья", — сказал в видеопрезентации Дилан. Теперь он также в ответе за то, чтобы Шахтер произносил “фразу Жадсона” как можно реже.