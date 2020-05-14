Лига Европы

Уже тогда у днепровского клуба были финансовые проблемы, но речь о банкротстве еще не шла.

14 мая 2015 года Днепр победил в Киеве Наполи 1:0 благодаря голу Евгения Селезнева. Нападающий отличился на 58-й минуте после передачи Евгения Коноплянки.

Команда Мирона Маркевича в той игре заработала сразу шесть желтых карточек, но все же обошлась без удаления. Еще три горчичника получил соперник.

Учитывая, что в первом матче команды сыграли 1:1, это Днепр вышел в финал Лиги Европы.

⏪ В этот день в 2015- году "Днепр" обыграл "Наполи" 1:0 и вышел в финал #ЛигаЕвропы! 🇺🇦🎉



😍 Вспоминаем исторический гол Евгения Селезнева ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/AHiJy2Aspr — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 14, 2020

Днепр – Наполи 1:0

Гол: Селезнев, 58

Днепр: Бойко – Федецкий, Дуглас, Чеберячко, Матос – Канкава, Федорчук – Лучкевич (Матеус, 67), Ротань, Коноплянка (Гама, 86) – Селезнев (Калинич, 75).

Наполи: Андухар – Маджо, Альбиоль, Бритос, Гулам – Давид Лопес (Энрике, 79), Инлер – Кальехон, Габбьядини (Гамшик, 55), Инсинье (Мертенс, 61) – Игуаин.

Предупреждения: Бойко, Матос, Федецкий, Канкава, Селезнев, Матеус – Гулам, Кальехон, Габбьядини.

После матча болельщики, не в силах сдержать радости, выбежали на поле, устроив там настоящий хаос и сломав ворота.

В финале Лиги Европы две недели спустя Днепр в Варшаве уступил испанской Севилье – 2:3.