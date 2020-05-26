Лига Европы

Также португалец считает справедливым сыграть ответный матч с Вольфсбургом в Украине.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру пообщался с португальскими СМИ, сообщив, что в УЕФА раздумывают над проведением оставшихся матчей в одной отдельно отведенной стране.

"Первое, что нас интересует – когда и где мы сыграем с Вольфсбургом. Первый матч мы сыграли в Германии, поэтому будет справедливо ответный матч провести в Украине. Будет не очень хорошо, если этот матч состоится на нейтральном поле, даже без зрителей", — цитирует португальца A Bola.

"Нам известно, что, если не будет условий для проведения матчей в обоих странах, согласно регламенту, мы можем поехать в одну страну, где будет 8 команд из четвертьфинала. Они сыграют между собой на выбывание. В УЕФА ждут, когда каждая из лиг определится со своими чемпионатами, а потом будут оценивать обстановку каждой из стран, дабы создать вероятный съезд безопасным".

Ранее наставник "горняков" заявил, что к первому официальному матчу его игроки будут готовы полностью.