Украина

Главный тренер "горняков" прокомментировал товарищеский матч против Руха и рассказал о планах команды.

Шахтер в контрольном поединке разобрался с Рухом, отправив в ворота противника четыре гола. Дуиш Каштру, тренер чемпионов Украины, был рад вернуться к работе и с оптимизмом подходит к оставшейся части сезона.

"Приятно вернуться к соревнованиям, ведь мы не играли более двух месяцев. Но матч показал, что мы готовы. До первого официального поединка есть время, и мы будем выглядеть еще лучше. Цели на сезон неизменны: стать чемпионами Украины и провести хорошую кампанию в Лиге Европы. И Шахтер для этого очень упорно работал. Вынужденная пауза внесла коррективы, но последние две недели мы трудились вместе и отрабатывали много вещей.



Понятно, что команда сейчас не в лучших кондициях. Не только наша, но и все остальные, ведь кроме спортивной жизни и профессии есть также другая сторона, более эмоциональная. Это то, что происходит в мире и в семьях. Я сейчас говорю о здоровье и пандемии. Мы станем много работать, чтобы обрести наилучшую форму. Думаю, к первому официальному матчу ребята полностью подготовятся, Шахтер будет на высоком уровне и покажет отличную игру. С такими ожиданиями подходим к первому официальному поединку", — приводит слова португальца официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Рух. Возобновление украинской Премьер-лиги запланировано на 30 мая.