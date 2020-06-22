Лига Европы

Хорватский специалист высказался о досрочном чемпионстве "горняков".

Шахтер благодаря победе над Александрией досрочно стал чемпионом Украины – в 13-й раз в своей истории. Помощник главного тренера "горняков" Дарио Срна поделился эмоциями от очередного триумфа своей команды.

"Мы хорошо начали сезон, поэтому так приятно, что за пять туров до конца ты становишься чемпионом. Сейчас можно отдыхать и анализировать. Наша задача на будущее — стать еще сильнее, показывать лучший футбол. Сразу могу сказать: наша цель на следующий сезон — выиграть чемпионат и Кубок Украины.

Наш президент построил систему, которая работает очень долго и будет работать. Шахтер всегда ставит перед собой самые высокие цели. У нас впереди еще Лига Европы, в которой мы являемся одним из фаворитов, поэтому будем работать. Сейчас отдохнем пару дней, отпразднуем, и будем готовиться на Лигу Европы. Отношусь ко всем трофеям очень серьезно, ведь работаешь над этим весь год. Двигаемся дальше", — заявил Срна в программе Великий футбол.

Напомним, ранее президент Шахтера Ринат Ахметов прокомментировал завоевание 13-го чемпионства в истории донецкого клуба.