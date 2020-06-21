Украина

Главный тренер "горняков" прокомментировал завоевание 13-го чемпионства в истории донецкого клуба.

Шахтер благодаря победе над Александрией досрочно стал чемпионом Украины – в 13-й раз в своей истории.

"Помню то время, когда мы вместе с болельщиками мечтали о первых золотых медалях. Помню тот день, когда мы их добыли. Тогда мы были клубом с очень большими амбициями. А теперь мы выиграли золото в тринадцатый раз. Можно сказать, что мы стали клубом не только с большими амбициями, но и с большими традициями", — цитирует Рината Ахметова Футбол News.

"Я поздравляю и благодарю каждого игрока нашей команды, каждого сотрудника клуба, весь тренерский штаб. Вы проделали очень качественную работу, вы не просто побеждали, а побеждали очень красиво, демонстрируя футбол, который очень любят и ждут наши болельщики".

"Если откровенно, то у меня и праздник, и боль. Праздник – потому что мы выиграли, несмотря на то, что играем на чужих полях. А боль – потому, что играем на чужих полях. Поэтому мы не можем вместе с командой и болельщиками отпраздновать эту победу в родном Донецке. Но этот триумф мы посвящаем болельщикам. Шахтер не сдается, он играет и побеждает для вас, дорогие болельщики".

Полузащитник "горняков" Тете, чьи голы позволили Шахтеру оформить чемпионство уже по итогам игры с Александрией, также признался, что он очень счастлив.