Предлагаем вашему вниманию итоги жеребьевки решающих стадий второго по значимости еврокубка.
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10 июля 2020, 14:28
В пятницу, 10 июля, в 14:00 состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Европы. Были проведены жеребьевки четвертьфинала, полуфинала и финала (был определен номинальный хозяин).
Матчи 1/4 финала:
Шахтер (Украина) — Вольфсбург (Германия) - Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия)
Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) - Копенгаген (Дания) – Истанбул Башакшехир (Турция)
Хетафе (Испания) – Интер (Италия) - Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия)
Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) - Рома (Италия) – Севилья (Испания)
Матчи 1/2 финала:
(Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) - Копенгаген (Дания) – Истанбул Башакшехир (Турция)) — (Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) - Рома (Италия) – Севилья (Испания))
(Хетафе (Испания) – Интер (Италия) - Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия)) — (Шахтер (Украина) — Вольфсбург (Германия) - Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия))
Напомним, что четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона будут проводиться в августе в Германии. Игры будут разделены между Кельном, Дуйсбургом, Дюссельдорфом и Гельзенкирхеном.
Календарь игр:
5–6 августа. 1/8 финала
10–11 августа. 1/4 финала
16–17 августа. 1/2 финала
21 августа. Финал