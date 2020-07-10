Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию итоги жеребьевки решающих стадий второго по значимости еврокубка.

В пятницу, 10 июля, в 14:00 состоялась жеребьевка решающих стадий Лиги Европы. Были проведены жеребьевки четвертьфинала, полуфинала и финала (был определен номинальный хозяин).

Матчи 1/4 финала:

Шахтер (Украина) — Вольфсбург (Германия) - Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия)

Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) - Копенгаген (Дания) – Истанбул Башакшехир (Турция)

Хетафе (Испания) – Интер (Италия) - Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия)

Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) - Рома (Италия) – Севилья (Испания)

Матчи 1/2 финала:

(Манчестер Юнайтед (Англия) – ЛАСК (Австрия) - Копенгаген (Дания) – Истанбул Башакшехир (Турция)) — (Вулверхэмптон (Англия) – Олимпиакос (Греция) - Рома (Италия) – Севилья (Испания))

(Хетафе (Испания) – Интер (Италия) - Байер (Германия) – Рейнджерс (Шотландия)) — (Шахтер (Украина) — Вольфсбург (Германия) - Базель (Швейцария) – Айнтрахт (Германия))

Напомним, что четвертьфиналы, полуфиналы и финалы этого сезона будут проводиться в августе в Германии. Игры будут разделены между Кельном, Дуйсбургом, Дюссельдорфом и Гельзенкирхеном.

Календарь игр: