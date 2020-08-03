Лига Европы

Поединок обслужит словацкая бригада рефери во главе с Иваном Кружляком.

Словак Иван Кружляк – главный арбитр встречи Шахтер – Вольфсбург, сообщил официальный сайт УЕФА.

Помогать Кружляку будут его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар, четвертый арбитр – хорват Иван Бебек.

Отвечать за ВАР будет латвиец Андрис Трейманис, которому поможет швейцарец Сандро Шерер. Судейский наблюдатель – Штефан Месснер (Австрия), а делегат УЕФА – Алоизие Шупрага (Хорватия).

Кружляк дважды работал на матчах Шахтера: в 2016 "горняки" в квалификации Лиги Европы обыграли Истанбул Башакшехир (2:0), а в 2018 обыграли Хоффенхайм в Лиге чемпионов (3:2).

Матч Шахтер – Вольфсбург состоится в среду, 5 августа. В первой встрече дончане выиграли в Германии со счетом 2:1.