Поединок обслужит словацкая бригада рефери во главе с Иваном Кружляком.
Иван Кружляк, Getty Images
03 августа 2020, 17:39
Словак Иван Кружляк – главный арбитр встречи Шахтер – Вольфсбург, сообщил официальный сайт УЕФА.
Помогать Кружляку будут его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар, четвертый арбитр – хорват Иван Бебек.
Отвечать за ВАР будет латвиец Андрис Трейманис, которому поможет швейцарец Сандро Шерер. Судейский наблюдатель – Штефан Месснер (Австрия), а делегат УЕФА – Алоизие Шупрага (Хорватия).
Кружляк дважды работал на матчах Шахтера: в 2016 "горняки" в квалификации Лиги Европы обыграли Истанбул Башакшехир (2:0), а в 2018 обыграли Хоффенхайм в Лиге чемпионов (3:2).
Матч Шахтер – Вольфсбург состоится в среду, 5 августа. В первой встрече дончане выиграли в Германии со счетом 2:1.