Лига Европы

Football.ua представляет анонсы первых после длительной паузы поединков второго по значимости европейского кубка.

В большинстве европейских чемпионатов завершились регулярные сезоны, однако командам еще предстоит определить победителей двух еврокубковых турниров. Текущий розыгрыш Лиги Европы был прерван на стадии 1/8 финала, где большинство команд успели провести первые матчи. До начала мини-турнира в Германии участникам предстоит определить победителей стадии 1/8 финала.

Копенгаген – Истанбул Башакшехир

Среда, 05 июля, 19:55. Копенгаген, Телла Паркен. Арбитр – Даниэле Орсато (Италия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Первый матч 0:1

Игровой день в Лиге Европы откроется матчем между Копенгагеном и Истанбулом. В первой встрече турецкий клуб одержал минимальную победу на своем поле и теперь выглядит фаворитом этой дуэли.

Истанбул Башакшехир выиграл завершившейся сезон в Турции и впервые в истории завоевал чемпионский титул. "Сине-оранжевые" теперь имеют возможность завершить сезон на максимальной ноте и добиться успеха в еврокубках.

Копенгаген не сможет рассчитывать на некоторых из своих лидеров из-за проблем со здоровьем. Майкл Сантос пропустит матч из-за перебора желтых карточек, а Рагнар Сигурдссон и Виктор Фишер не сыграют из-за проблем со здоровьем. Истанбул же сможет рассчитывать на всех основных игроков.

Ориентировочные составы:

Копенгаген: Джонссон – Варела, Сигурдссон, Нельссон, Бенгтссон – Йенсен, Стаге, Зека, Фишер – Ндойе, Сантос.

Истанбул Башакшехир: Гюнок – Кайсара, Епуряну, Шкртел, Клиши – Кавечи, Окечукву, Алексич – Виска, Кривелли, Элиа.

Не сыграют: Гульбрадсен – Боилесен, Винд.

прогноз 1:1

Манчестер Юнайтед – ЛАСК

Среда, 05 июля, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд. Арбитр – Тасос Сидиропулос (Греция). Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Первый матч 5:0

После довольно успешного финиша в Лиге Европы и завоевания путевки в групповой раунд Лиги Европы Манчестер Юнайтед попытается завершить сезон на мажорной ноте и побороться за победу в Лиге Европы. Команда Оле-Гуннара Солскьяера находится на хорошем ходу и многими рассматривается как главный фаворит текущего розыгрыша.

К тому же, "красные дьяволы" уже практически решили задачу выхода в следующий раунд, одержав разгромную победу над ЛАСКом в первой встрече со счетом 5:0.Наверняка норвежский наставник не станет выпускать на поле всех лидеров и даст им отдохнуть перед завершающими стадиями.

ЛАСК же вполне может радоваться достигнутым в этом сезоне результатам. "Черно-белые" ранее никогда не доходили так далеко в еврокубках, а 5-е место в завершившемся розыгрыше чемпионата Австрии позволит им в следующем сезоне попытаться повторить или даже превзойти это достижение.

Ориентировочные составы:

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Далот, Байи, Магуайр, Уильямс – Фред, Мактоминей – Джеймс, Лингард, Чонг – Игало.

ЛАСК: Шлагер – Визингер, Траунер, Филипович – Ранфтль, Холланд, Михорль, Реннер – Фризер, Рагуз, Балич.

Не сыграют: Джонс, Шоу, Туанзебе – Вости, Гойгингер, Потцманн.

прогноз 3:0

Интер – Хетафе

Среда, 05 июля, 22:00. Гельзенкирхен, АуфШальке. Арбитр – Энтони Тейлор (Англия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Интер и Хетафе, в отличие от других участников 1/8 финала, не успели провести даже первой встречи из-за ухудшившейся в марте эпидемиологической ситуации в Испании и Италии. В связи с этим УЕФА принял решение, что команды определят победителя этой дуэли в одноматчевом противостоянии на нейтральном поле. Таким образом, в среду вечером Интер и Хетафе выйдут на поле гельзенкирхенского Шальке, где и поборются за место в итоговом мини-турнире в Германии.

В завершившемся сезоне Примеры Хетафе финишировал на 8-м месте, а потому единственным шансом для команды пробиться в еврокубки в следующем сезоне является успешное выступление в Лиге Европы. Интер хоть и не сумел навязать борьбу Ювентусу за чемпионство, но финишировал на второй строчке и гарантированно попадет в ЛЧ. "Нерадзурри" могли бы полностью сконцентрироваться на борьбе в Лиге Европы, однако ситуацию в команде портят слухи об отставке Антонио Конте и его возможном возвращении в Ювентус.

К этой встрече команды подходят практически в полной боевой готовности, а единственными потерями для миланского клуба станут травмированные полузащитники Матиас Весино и Стефано Сенси.

Ориентировочные составы:

Интер: Ханданович – Годин, де Врей, Бастони – Кандрева, Брозович, Гальярдини, Янг – Барелла – Санчес, Лукаку.

Хетафе: Чичисола – Суарес, Даконам, Эчейта, Оливера – Ньом, Арамбарри, Максимович, Кукурелья – Родригес, Мата

Не сыграют: Весино, Сенси (оба – Интер)