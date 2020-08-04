Лига Европы

Полузащитник Вольфсбурга прокомментировал предстоящий поединок против "горняков".

Вольфсбург завтра сыграет выездной поединок Лиги Европы против Шахтера. Игра состоится в Украине, несмотря на то, что наша страна демонстрирует весьма высокие темпы распространения коронавируса.

"Это странная ситуация, когда читаешь, что происходит в Украине. Но это моя работа", — рассказал Максимилиан Арнольд Bild.

"Мы прилетим в Украину, чтобы профессионально выполнить свою работу и пройти дальше. Постараемся контактировать как можно меньше".

Матчи Лиги Европы, начиная с четвертьфинала, будут играться исключительно на территории Германии.

Шахтер в первом поединке обыграл Вольфсбург на выезде со счетом 2:1. Ответная игра начнется в 19:55 пятого августа.