Полузащитник Вольфсбурга прокомментировал предстоящий поединок против "горняков".
Максимилиан Арнольд, Getty Images
04 августа 2020, 11:07
Вольфсбург завтра сыграет выездной поединок Лиги Европы против Шахтера. Игра состоится в Украине, несмотря на то, что наша страна демонстрирует весьма высокие темпы распространения коронавируса.
"Это странная ситуация, когда читаешь, что происходит в Украине. Но это моя работа", — рассказал Максимилиан Арнольд Bild.
"Мы прилетим в Украину, чтобы профессионально выполнить свою работу и пройти дальше. Постараемся контактировать как можно меньше".
Матчи Лиги Европы, начиная с четвертьфинала, будут играться исключительно на территории Германии.
Шахтер в первом поединке обыграл Вольфсбург на выезде со счетом 2:1. Ответная игра начнется в 19:55 пятого августа.