Лига Европы 04 августа 2020, 13:41 Шахтер — Вольфсбург: онлайн-трансляция пресс-конференции Каштру Также на вопросы журналистов ответит полузащитник "горняков" Маркос Антонио. ФК Шахтер 04 августа 2020, 13:41 Шахтер уже пятого августа встретится с Вольфсбургом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Традиционно, за день до игры состоится предматчевая пресс-конференция. Вы можете посмотреть выступление Луиша Каштру и продлившего контракт с "горняками" Маркоса Антонио в плеере ниже. Трансляция начнется в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Шахтер – Вольфсбург. Игра начнется в 19:55 пятого августа. Люди Маркос Антонио Луиш Каштру Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте