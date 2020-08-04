Лига Европы

Также на вопросы журналистов ответит полузащитник "горняков" Маркос Антонио.

Шахтер уже пятого августа встретится с Вольфсбургом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Традиционно, за день до игры состоится предматчевая пресс-конференция.

Вы можете посмотреть выступление Луиша Каштру и продлившего контракт с "горняками" Маркоса Антонио в плеере ниже. Трансляция начнется в 19:30.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Шахтер – Вольфсбург. Игра начнется в 19:55 пятого августа.