Украина

Талантливый бразилец связал себя с дончанами до 2025 года.

Хавбек Шахтера Маркос Антонио подписал новый контракт с "горняками", сообщил официальный сайт клуба. Соглашение действительно до лета 2025 года.

Маркос Антонио перешел в Шахтер зимой 2019 года из Эшторила. В прошлой кампании он сыграл 10 поединков за дончан и отметился дебютным голом.

В нынешнем сезоне на счету Маркоса 28 игр и три гола за Шахтер. Один из них стал дебютным в еврокубках – против Вольфсбурга в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Уже пятого августа Шахтер в Киеве сыграет ответный поединок против немецкой команды.

За день до подписания нового контракта с Маркосом Антонио "горняки" продлили соглашение с центральным защитником Сергеем Кривцовым.