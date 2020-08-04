Талантливый бразилец связал себя с дончанами до 2025 года.
Маркос Антонио и Сергей Палкин, ФК Шахтер
04 августа 2020, 10:17
Хавбек Шахтера Маркос Антонио подписал новый контракт с "горняками", сообщил официальный сайт клуба. Соглашение действительно до лета 2025 года.
Маркос Антонио перешел в Шахтер зимой 2019 года из Эшторила. В прошлой кампании он сыграл 10 поединков за дончан и отметился дебютным голом.
В нынешнем сезоне на счету Маркоса 28 игр и три гола за Шахтер. Один из них стал дебютным в еврокубках – против Вольфсбурга в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Уже пятого августа Шахтер в Киеве сыграет ответный поединок против немецкой команды.
За день до подписания нового контракта с Маркосом Антонио "горняки" продлили соглашение с центральным защитником Сергеем Кривцовым.