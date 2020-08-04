Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на ответный поединок 1/8 финала еврокубка.
Шахтер — Вольфсбург, Getty Images
04 августа 2020, 16:59
Шахтер сойдется в противостоянии с Вольфсбургом в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Луиша Каштру на успех более высокими.
Так, на победу Шахтера коэффициент составляет 2,37, а вероятность успеха Вольфсбурга оценивается показателем 2,95. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,65.
Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Шахтер Донецк выиграет оба тайма: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,60.
Напомним, матч Шахтер — Вольфсбург состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка. Первая встреча команд в Германии завершилась победой "горняков" со счетом 1:2.