Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на ответный поединок 1/8 финала еврокубка.

Шахтер сойдется в противостоянии с Вольфсбургом в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Луиша Каштру на успех более высокими.

Так, на победу Шахтера коэффициент составляет 2,37, а вероятность успеха Вольфсбурга оценивается показателем 2,95. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,65.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Шахтер Донецк выиграет оба тайма: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,60.

Напомним, матч Шахтер — Вольфсбург состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка. Первая встреча команд в Германии завершилась победой "горняков" со счетом 1:2.