Лига Европы

Витао, в свою очередь, дебютирует за донецкий клуб в еврокубках.

Шахтер воспользовался возможностью внести некоторые изменения в свой список заявленных футболистов на текущий розыгрыш Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, места в заявке лишился 19-летний полузащитник Михаил Мудрик, который вскоре может отправиться за игровой практикой в другую команду, а также защитник Исмаили, получивший серьезную травму.

Стоит отметить, что главный тренер Луиш Каштру также дозаявил на Лигу Европы бразильского защитника Витао.

Напомним, матч Шахтер — Вольфсбург состоится пятого августа в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка. Первая встреча команд в Германии завершилась победой "горняков" со счетом 1:2.