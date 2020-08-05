Лига Европы

Football.ua анонсирует ответный матч 1/8 Лиги Европы между украинским и немецким коллективами.

Карантинный период полностью изменил восприятие сезона-2019/20 у футбольной общественности. Пришлось привыкать к новым реалиям современности, в частности — к тому, что регулярные сезоны в большинстве стран Европы уже подошли к своему завершению, а в еврокубках еще толком ничего не ясно относительно четвертьфинальных пар.

Шахтер — Вольфсбург

Среда, 5 августа, 19:55. Киев, НСК Олимпийский. Главный арбитр встречи — Иван Кружляк (Словакия).

К счастью, украинский болельщик является напрямую вовлеченным во все события августовских международных баталий. Это стало возможным благодаря продвижению донецкого Шахтера по турнирной сетке плей-офф Лиги Европы, в которой подопечные Луиша Каштру уже сподобились на выход в 1/8 финала. Даже один из пары своих матчей против немецкого Вольфсбурга "горняки" успели провести. А потом наступил карантин…

В Германии действующий чемпион Украины провел практически безукоризненную игру, которая завершилась с одним из наиболее желанных для любой играющей в гостях команды результатом — результативной победой. Счет 2:1 дает подопечным Каштру возможность с уверенностью смотреть на продолжение турнирного пути, а вот "волкам" остается раздумывать над тем, как не только ликвидировать отставание от соперников в два мяча, но и не пропустить по ходу матча в Киеве.

Но вот ведь в чем загвоздка для Оливера Гласнера и его подопечных! До первой игры Вольфсбург рассматривался как угрожающий соперник, с оглядкой на восхитительный февраль, проведенный без поражений. Команда набрала прекрасный ход, позволяя себе даже отбирать очки у стремящегося тогда к первой строчке чемпионата РБ Лейпциг. Затем, прошла первая игра с Шахтером, Мораес и Маркос Антонио нанесли свои разительные удары (мог еще и Коваленко, но не реализовал пенальти), после чего Европа дружно погрузилась в напряженный карантин.

Немецкую Бундеслигу затем доиграли до логического завершения, а Вольфсбург сумел обеспечить себе лишь седьмое итоговое место (там же и находился перед первой игрой). Однако с таким результатом можно было проложить путь только в квалификацию к Лиге Европы на следующий сезон.

Шахтер финишировал в УПЛ почти на месяц позже соперника, стал чемпионом, после чего, минуя кратковременный отпуск в два дня, принялся готовиться к матчу в еврокубках. До предстоящего командам-участницам уникального в самом факте своего проведения финала четырех в Германии остается лишь один шаг, поэтому дончане видят перед собой прекрасную перспективу провести продолжительный период в родной для "волков" стране.

Но как же не хотела немецкая команда ехать в Украину! Вольфсбург можно понять. Месяц без практики официальных поединков, череда травм у ключевых футболистов (защитники Виллиам и Отавио, а также нападающий Адмир Мехмеди), один футболист с коронавирусом (Кевин Мбабу), а также дисквалифицированный Ренато Штеффен. Из положительного для "волков" — только результативность Воута Вегхорста в последних девяти матчах до очередной паузы (7 голов). С таким грузом проблем ехать в гости к соперникам с целью забить два мяча — задача не из приятных.

У Шахтера, тем временем, наблюдалась лишь небезызвестная серьезная травма у Исмаили, отсутствие которого Каштру старался закрыть через пару Болбат – Сиприано. У украинца есть небольшая проблема — еще одна желтая оставит его на один матч Лиги Европы вне заявки. Кроме того, последний контрольный матч против Вереса (2:0) пропустил Алан Патрик, а на открытой тренировке бразилец занимался с набором фиксирующих тейпов на колене. Вдобавок, у Алана ситуация с желтыми, аналогичная Болбату. На этом фоне, "волкам" оставалось лишь уповать на психологическое давление "красной зоны коронавируса" в Украине, по отношению к остальным странам Европы. Как видим, выпад в эту сторону оказался безуспешен.

Игру доверено судить бригаде арбитров во главе с Иваном Кружляком из Словакии. В этом сезоне данный рефери отсудил уже восемь международных встреч, выступая при этом в роли благосклонного к игрокам служителя Фемиды: 4,9 желтых за матч, при двух удалениях и трех пенальти. Его судьба однажды пересекалась с Шахтером в Лиге чемпионов–2018/19, когда "горняки" сыграли на победу в гостях с Хоффенхаймом (3:2), а также две игры киевского Динамо в еврокубках прошли под его присмотром: против Олимпиакоса (1:0) и Лацио (2:2). К слову, "орлам" из Рима второй гол забил Жуниор Мораес.

Тренеры говорят:

Луиш Каштру, Шахтер:

"Мы хотим победить и постараемся сделать все для этого. Мы не прячемся и не против ничьей, она выведет нас дальше. Мы всегда настраиваем наших игроков на положительный результат, на победу. Даже, если ничья приведет к проходу в 1/4 с качественным футболом – ничего страшного".

"Они сильны в атаке, хочу выделить, как они добираются до последней трети. Там много игроков, готовые завершить атаку. Мы знаем их сильные стороны и слабые. Мы оцениваем их как сильную команду, в общем. Понятно, в каждом составе есть игроки, которые могут выделяться. Мы постарались подготовиться к этому сопернику и показать качественную игру".

Оливер Гласнер, Вольфсбург:

"В первую очередь – анализировали матч в Германии. Мы не только наблюдали, но и сами играли. Мы находимся в отличной форме, мы готовы играть. Признаю, положение Шахтера более удачное, чем у нас. Они победили в первом матче, а это значит, что клуб ничего существенно не будет менять в своей игре".

"Было бы хорошо, если бы у нас и у соперника было бы одинаковое количество времени на подготовку. Мы с командой выработали лучший сценарий подготовки и с ним завтра будем выступать".

ПРОГНОЗ 3:1

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