Главный тренер "красных дьяволов" — о планах на остаток сезона в еврокубках.
ОЛЕ-ГУННАР СОЛСКЬЯЕР, GETTY IMAGES
05 августа 2020, 18:35
Оле-Гуннар Солскьяер выразил надежду, что Манчестер Юнайтед сумеет завоевать Лигу Европы, а это позволит клубу сделать шаг вперед.
"Трофей стал бы шагом вперед для МЮ. Мы довольны третьим местом в АПЛ по итогам сезона, но следующий шаг – победа в Лиге Европы".
"Мы добрались до двух полуфиналов – Кубка Англии и Кубка лиги, но теперь хотим что-то выиграть", — приводит слова Солскьяера BBC.
Отметим, что сегодня, 5 августа, Манчестер Юнайтед сыграет против ЛАСКа. Первый поединок завершился убедительной победой английской команды (5:0).