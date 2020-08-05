Лига Европы

Главный тренер "красных дьяволов" — о планах на остаток сезона в еврокубках.

Оле-Гуннар Солскьяер выразил надежду, что Манчестер Юнайтед сумеет завоевать Лигу Европы, а это позволит клубу сделать шаг вперед.

"Трофей стал бы шагом вперед для МЮ. Мы довольны третьим местом в АПЛ по итогам сезона, но следующий шаг – победа в Лиге Европы".

"Мы добрались до двух полуфиналов – Кубка Англии и Кубка лиги, но теперь хотим что-то выиграть", — приводит слова Солскьяера BBC.

Отметим, что сегодня, 5 августа, Манчестер Юнайтед сыграет против ЛАСКа. Первый поединок завершился убедительной победой английской команды (5:0).