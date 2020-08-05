Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между донецким Шахтером и Вольфсбургом.

На своей предматчевой пресс-конференции Луиш Каштру упоминал, что позицию левого защитника займет в игре с Вольфсбургом опытный и надежный в обороне игрок, однако ожидать там появление Николая Матвиенко все равно не приходилось. И тем не менее, именно ему придется вспоминать свой опыт игры на данной позиции, а Хочолава займет его место в паре с Кривцовым. В опорной зоне выйдет Маркос Антонио, а в остальном — расстановка Шахтера была ожидаема.

У Вольфсбурга отмечаем появление в опорной зоне Шлагера вместо ожидаемого Гилавоги, а также игру по схеме 3-4-3, вместо 4-4-2, которые наигрывали "волки" в последних встречах.

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио, Степаненко — Марлос, Алан Патрик, Тайсон — Мораес.

Запасные: Трубин, Дентиньо, Тете, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Майкон, Сиприано, Болбат, Пихаленок, Бондарь, Фернандо.

Вольфсбург: Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон, Арнольд, Шлагер, Брекало — Гинчек, Вегхорст, Жоао Виктор.

Запасные: Перван, Кастен, Клаус, Герхардт, Хорн, Гилавоги, Мармуш, Зирслебен, Юстван.

Матч Шахтер — Вольфсбург начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.