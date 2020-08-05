Лига Европы

Ассистент главного тренера Шахтера — о предстоящей игре против "волков" в Лиге Европы.

Витор Северино рассказал, что Шахтер готов к матчу и не нервничает, а также максимально сконцентрирован.

"Нет, мы не нервничаем. Это привилегия для нас, что мы можем быть в еврокубковых матчах и мы, конечно, подготовлены и сконцентрированы. У нас было много времени подготовиться к Вольфсбургу. Мы подготовлены и знаем, что будет сложная игра".

"Какой игры ждем? Это команда, которая проводит атаку очень быстро, делает ставку на стандартные положение. Команда, которая выполняет свою стратегию на все 100%, нет сомнений, что они будут очень много атаковать. Это может открыть нам некоторые зоны, а мы будем забегать в эти зоны".

"Мы всегда тренируем пенальти, стандартные положения, если это произойдет, то мы к этому подготовлены", — сказал Витор Северино в интервью клубному телеканалу.

Матч Шахтер — Вольфсбург начнется в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.