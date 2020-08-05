Лига Европы

Краткий обзор событий напряженной первой половины.

Шахтер и Вольфсбург могли бы первыми среди всех клубов Европы вступить в международные баталии после карантина, однако немного затянули со стартовым свистком, передав это право паре в Копенгагене. И все же, почти полгода ожиданий того стоили. Игра в первом тайме от обеих команд не могла не радовать, хотя одну из сторон явно не устраивал счет. Разумеется, речь идет о Вольфсбурге, для которого "нули" перед перерывом были смерти подобны.

Подопечные Каштру показали выдержку в начале встречи, когда "волки" попытались сразу навязать массированный штурм. Было очевидно, что физические кондиции точно не помогут немцам держать давление весь первый тайм, поэтому восстановление контроля над мячом для Шахтера оставалось просто дождаться.

Когда же "горняки" укрепились в игре первым номером, то сразу стали очевидны проблемы Вольфсбурга на флангах обороны. Додо и Матвиенко растягивали соперников в широкую линию, что позволяло тому же Мораесу спокойно находить пространство в чужой штрафной. Но Жуниор свой момент после паса Антонио на ход в центр чужих владений запорол. Равно как и удар с острого угла на правом фланге штрафной. Затем, в работу включился Кастеельс, отразив опасный удар Матвиенко. Добавил уверенности в превосходстве Шахтера и Марлос, размяв правый каркас ворот ударом с острого угла на все том же правом фланге штрафной.

В целом, качественный первый тайм от дончан, которые играли ровно также, как и говорил Каштру на предматчевой пресс-конференции — на контроль, на ничью, и, в лучшем случае, на один забитый мяч. Но, что самое главное, на "сухой" матч для Андрея Пятова.

Матч Шахтер — Вольфсбург начался в 19:55 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.