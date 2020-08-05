Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Лиги Европы между итальянским Интером и испанским Хетафе.

Главный тренер миланского Интера решил не менять победный состав, который одолел Аталанту в завершающем туре Серии А. Так, Милан Шкриниар остался на скамейке запасных на поединок против Хетафе. Тройку центральных защитников составят Диего Годин, Стефан де Врей и Алессандро Бастони.

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес

Запасные: Паделли, Сенси, Шкриниар, Мозес, Эспозито, Раноккья, Санчес, Бираги, Валеро, Кандрева, Эриксен, Агуме

Хетафе: Сория — Суарес, Эчейта, Даконам, Оливера — Ньом, Тимор, Арамбарри, Максимович, Кукурелья — Мата

Запасные: Чичисола, Жан Пол, Кабако, Чема, Портильо, Анхель, Амат, Молина, Фажр, Хасон, Дуро

Матч Интер — Хетафе начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.