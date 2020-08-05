Лига Европы

Давид Хочолава заработал красную карточку, но составы быстро сравнялись.

Шахтер на 68-й минуте матча против Вольфсбурга остался в меньшинстве. Давид Хочолава сфолил на Жоао Викторе и арбитр посчитал это фолом последней надежды.

Однако не успел тренерский штаб "горняков" выпустить на поле Валерия Бондаря, как составы сравнялись. Джон Брукс на 70-й минуте получил вторую желтую карточку за фол на Жуниоре Мораесе.

По состоянию на 75-ю минуту счет в матче 0:0. Шахтер в первом поединке выиграл в Германии 2:1.

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