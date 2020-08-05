Лига Европы

Голы Жуниора Мораеса и Манора Соломона в конце матча поставил черту под эффектным напряженным противостоянием (3:0).

В среднем по два месяца просидели европейские футбольные болельщики на "сухом пайке", в условиях отсутствия официальных поединков. Помимо прочего, коронавирус COVID-19 напрочь подорвал календарь сезона-2019/20, так что еврокубки пришлось доигрывать в тот период, когда в нормальных условиях уже вовсю гремела бы квалификация к их следующему розыгрышу. 156 дней — столько Европа жила без еврокубков, а паре команд на поле киевского НСК "Олимпийский", состоящей из донецкого Шахтера и немецкого Вольфсбурга, предоставлялось уникальное право заново вдохнуть жизнь в интернациональные баталии.

Пока была пауза между матчами стадии 1/8 финала Лиги Европы, "горняки" успели вновь стать чемпионами Украины, в то время как "волки" под руководством Оливера Гласнера так и не поднялись выше седьмой строчки в немецкой Бундеслиги. При этом, череда официальных матчей для Вольфсбурга подошла почти на месяц раньше, чем у их соперников, так что подопечные Луиша Каштру находились в более устойчивых физических кондициях.

Шахтер и Вольфсбург могли бы первыми среди всех клубов Европы вступить в международные баталии после карантина, однако немного затянули со стартовым свистком, передав это право паре в Копенгагене. И все же, почти полгода ожиданий того стоили. Игра в первом тайме от обеих команд не могла не радовать, хотя одну из сторон явно не устраивал счет. Разумеется, речь идет о Вольфсбурге, для которого "нули" перед перерывом были смерти подобны.

Подопечные Каштру показали выдержку в начале встречи, когда "волки" попытались сразу навязать массированный штурм. Было очевидно, что физические кондиции точно не помогут немцам держать давление весь первый тайм, поэтому восстановление контроля над мячом для Шахтера оставалось просто дождаться.

Когда же "горняки" укрепились в игре первым номером, то сразу стали очевидны проблемы Вольфсбурга на флангах обороны. Додо и Матвиенко растягивали соперников в широкую линию, что позволяло тому же Мораесу спокойно находить пространство в чужой штрафной. Но Жуниор свой момент после паса Антонио на ход в центр чужих владений запорол. Равно как и удар с острого угла на правом фланге штрафной. Затем, в работу включился Кастеельс, отразив опасный удар Матвиенко. Добавил уверенности в превосходстве Шахтера и Марлос, размяв правый каркас ворот ударом с острого угла на все том же правом фланге штрафной.

В целом, качественный первый тайм от дончан, которые играли ровно также, как и говорил Каштру на предматчевой пресс-конференции — на контроль, на ничью, и, в лучшем случае, на один забитый мяч. Но, что самое главное, на "сухой" матч для Андрея Пятова.

Второй тайм мог бы стать логичным продолжением доминирования Шахтера в контроле мяча и создании голевых моментов, если бы не череда ошибок на своей половине, которая обернулась для голкипера дончан необходимостью выручать при мощных ударах со штрафных от соперников. К одному из подобных стандартов привела ошибка Давида Хочолавы, который рисковал своим подкатом против Жоао Виктора привезти пенальти в ворота своей команды, однако арбитр воспользовался VAR и исправил свое изначально неверно принятое решение. Вот только для грузинского центрального защитника наказание никто не отменял — так или иначе, но Виктора после ухода от Хочолавы и Пятова разделял с воротами лишь Матвиенко.

Но Вольфсбург толком и не прочувствовал численное большинство, как Брукс повторно влетел в корпус Мораеса в верховой борьбе на фланге, получил вторую желтую и отправился досматривать игру в компании с соперником на выходе из подтрибунного помещения.

Шахтер насобирал достаточно голевых моментов как до удаления Хочолавы, так и после выравнивания составов. Особенно активно старался организовать гол Марлос, но с нескольких собственных подходов и ассистов для Мораеса на счет на табло так и не сумел повлиять. Жуниора прорвало только на 89-й минуте, когда Соломон и Додо разыграли гипнотическую для оппонентов комбинацию на правом фланге, после чего бразилец точно прострелил в центр штрафной, а Мораес сделал все, как и полагается форварду. Голевое чутье не подвело форварда "горняков" и на третьей компенсированной минуте, когда удалось обокрасть Гилавоги в центре поля.

Между этими моментами отметился голом и Манор Соломон, реализовав созданный Коноплянкой момент на контратаке. По факту, коллектив Каштру просто реализовал еще одну из тренерских установок, а именно — добивал соперников в моменты их расслабленных действий в обороне. Пара образцовых матчей от чемпиона Украины в 1/8 финала Лиги Европы с перерывом почти полгода!

Финальный свисток словацкого арбитра Ивана Кружляка отправил Шахтер в турне в Германию, где и будет проходить финал восьми Лиги Европы УЕФА в этом году. В том же направлении отправились и соперники "горняков" по отчетной встрече, но лишь в контексте возвращения на родину.

Шахтер — Вольфсбург 3:0 (первый матч — 2:1)

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1.



Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Маркос Антонио (Коваленко, 74), Степаненко — Марлос (Соломон, 77), Алан Патрик, Тайсон (Коноплянка, 86) — Мораес.



Вольфсбург: Кастеельс — Брукс, Понграчич, Тиссеран — Руссийон (Клаус, 83), Арнольд, Шлагер, Брекало (Гилавоги, 75) — Гинчек (Мармош, 61), Вегхорст, Жоао Виктор.



Предупреждения: Кривцов — Брукс, Шлагер, Арнольд

На 68-й минуте удален Давид Хочолава (Шахтер) (грубое нарушение).

На 70-й минуте удален Давид Брукс (Вольфсбург) (повторное предупреждение).