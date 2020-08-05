Лига Европы

Подопечные Антони Конте не без проблем одержали победу над Хетафе (2:0).

В рамках 1/8 финала Лиги Европы встречались итальянский Интер и испанский Хетафе. Согласно временному формату турнира, команды должны были выявить победителя по итогам лишь одного матча. На стороне миланцев был игровой тонус, ведь чемпионат Италии завершился всего несколько дней назад, а вот "городские" уже довольно давно не участвовали в официальных матчах. Несмотря на это, они активнее начали отчетный поединок и могли забить быстрый гол. Помешал этому случиться Ханданович, который продемонстрировал блестящую реакцию и потащил мяч после удара Маты головой.

После этого номинальные гости продолжали владеть мячом, а Интер выглядел каким-то растерянным, что могло доставить команде серьезные проблемы. Подопечные Хосе Бордаласа заработали несколько стандартных положений, но их подачи не помогли забить. Зато был шанс повести в счете с игры, когда Мата оказался на ударной позиции в штрафной площади, но затянул с ударом по воротам, из-за чего он был накрыт. Со временем "нерадзурри" таки пришли в себя и полностью забрали мяч под свой контроль. В одном из эпизодов Мартинес завершил сольный проход опасным ударом низом, но Сория с ним справился. Через несколько мгновений этот дуэт был снова в деле - вновь голкипер Хетафе вышел победителем из дуэли с нападающим.

На 33-й минуте номинальным хозяевам таки удалось забить. Лукаку откликнулся на заброс из глубины поля, оттер Эчейту от мяча и поразил дальний угол ворот – 1:0. Поведя в счете, миланцы продолжили контролировать ход игры, рассчитывая добить соперника, однако больше не создавали опасных моментов. В концовке первой половины встречи «городские» перехватили инициативу и активно пошли вперед, но не создавали никакой остроты у владений Хандановича до окончания первой 45-минутки. Команды отправились на перерыв при минимальном преимуществе Интера.

После возобновления игры "нерадзурри" снова забрали мяч под свой контроль и могли забить быстрый гол, но упустили эту возможность. Сория справился с ударом Д'Амброзио в падении, а Мата заблокировал добивание от Година. После стартовой активности Интера "городские" перехватили инициативу и перебрались на чужую половину поля. Однако там им ничего не удавалось. В последней трети поля номинальные гости раз за разом сразу же теряли мяч, не доводя атаки до ударов по воротам.

Подопечные Конте на некоторое время забрали мяч под свой контроль, но довольно быстро вернули его сопернику сосредоточившись на оборонительных действиях. Мата снова угрожал воротам Хандановича ударом головой, но голкипер Интер снова был надежен. Через несколько минут Тимор опасно пробил слета после паса Хасона, но его удару не хватило точности. А вскоре после этого Хетафе получил шикарный шанс забить благодаря заработанному пенальти. Но Молина его не реализовал, не попав по воротам.

Уже через несколько минут Интер мог наказать соперника за незабитый пенальти, но Лукаку простил команду Бордаласа, нанеся корявый удар с близкого расстояния. Под конец поединка Конте решил выпустить на поле Эриксена, а тот уже через минуту отплатил алленаторе забитым голом. Датчанин воспользовался отскоком мяча в штрафной площади и отправил его в сетку — 2:0. В оставшееся время "змеи" позволяли сопернику много владеть мячом, сосредоточившись на обороне собственных ворот.

Испанцы лелеяли надежду забить и возродить интригу, но вместо этого едва не пропустили в третий раз. Санчес перебросил мяч через Сорию, но не попал по воротам. Уже в компенсированное время у Хетафе таки был шанс сократить отставание в счете, но Тимор не удалось нанести точный прямой удар со штрафного. Как итог, миланцы отпраздновали комфортную по счету победу, которая принесла команде путевку в четвертьфинал турнира.

В 1/4 финала Лиги Европы Интер встретится с победителем пары Байер – Рейнджерс (первый матч – 3:1).

Интер - Хетафе 2:0

Голы: Лукаку, 33, Эриксен, 83

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Д'Амброзио (Бираги, 84), Барелла, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Янг — Лукаку, Мартинес (Санчес, 70)

Хетафе: Сория — Суарес, Эчейта, Даконам, Оливера (Портильо, 88) — Ньом (Хасон, 69), Тимор, Арамбарри (Дуро, 89), Максимович (Анхель, 56), Кукурелья — Мата (Молина, 69)

Предупреждение: Суарес

На 76-й минуте Молина не реализовал пенальти (мимо)