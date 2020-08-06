Лига Европы

Нападающий Интера — о матче 1/8 Лиги Европы против Хетафе.

Интер обыграл Хетафе и вышел в 1/4 финала Лиги Европы. При этом, игру нельзя было назвать легкой прогулкой для подопечных Антонио Конте.

"Получилась тяжелая игра против очень агрессивно сражавшейся команды. Мы хорошо действовали и в обороне, и в атаке. Рад своему голу. И столь же рад за Кристиана Эриксена, который начал встречу на лавке, но забил сразу же после появления на поле".

"Еще один шанс забить я упустил, но так бывает в футболе. Буду продолжать работать на команду и приносить победы. Чувствую, что мы растем. Нужно удержать такой настрой и изо дня в день совершенствоваться", — приводит слова Ромелу Лукаку официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала Лиги Европы Интер встретится с победителем пары Байер – Рейнджерс (первый матч – 3:1).